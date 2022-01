Norra kohus arutab Breiviki tingimisi vabastamist

Meediakanalite hinnangul on vabastamine äärmiselt ebatõenäoline.

Kohtupsühhiaatrite hinnangul on Breiviki vabastamine äärmiselt ebatõenäoline, kuna ta pole oma tegusid kahetsenud ja tema puhul ei saa kindlalt näidata, et ta ei ole enam ühiskonnale ohtlik. Breiviki kohtuotsuses on Norra kriminaalseaduses üliharuldane punkt, mis lubab teda vahi alla võtta mis tahes aja jooksul, kui teda peetakse endiselt ohuks.