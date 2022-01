Kristina Kallas: peaministri avaldus jättis tühja tunde

«Pikast plaanist rääkida on vaja, kuid ei ole kohane olukorras, kus üksteise ärakuulamise võime on juba kadunud ja lahendust on vaja hoopis poliitilisele kriisile,» kirjutas Kristina Kallas sotsiaalmeedias.

«Poliitiline avaldus jättis tühja tunde, peaminister ei sõnastanud ei seda, kuidas me energiahindade šokist üle saame ega ka seda, kuidas me poliitilisest kriisist väljume. Muidugi opositsioon ja koalitsioonipartner on keeranud vindi üle ja igaüks on läinud oma valijalt võidupunkte korjama, kuid samas peaministri ülesanne on meid sellest olukorrast välja juhtida,» leidis Kristina Kallas.

Ta lisas, et opositsioonierakonnad ja koalitsioonipartner jahivad peaministri pead arvestusega, et mida ebastabiilsemaks läheb Kaja Kallase jaoks olukord, mida rohkem nad suudavad poliitilist kriisi eskaleerida, seda kasulikum neile. «Poliitilisest loogikast lähtudes nii ongi, kuid see ei ole Eesti riigi huvides täna,» kirjutas ta.

«Erakonnad ehk võidavad lühikeses plaanis, kuid me kõik kaotame pikas plaanis selles kriisis,» kirjutas Kristina Kallas.

Ta jätkas, et rahvas ei usu enam riigikogu ega valitsuspartnerite soovi olukorrale lahendusi otsida. «Usalduse kaotamine aga tähendab seda, et igas järgmises kriisis oleme ühiskonnana veelgi nõrgemad ja haavatavamad ja peame tõdema, et meie kodanike suhe oma riiki ja juhtidesse ei erine teiste Ida-Euroopa riikide omast,» lisas Kallas.

Kallas rõhutas, et kui ei ole usaldust, siis ei ole kaasatulemist ja panustamist: «Reformid ei liigu edasi ja muutusi paremuse poole ei õnnestu juhtida.»

Tema hinnangul on peaminister õigesti diagnoosinud seda, et meil on täna kolm tõsist kriisi – tervisekriis, julgeolekukriis ja energiakriis –, mille lahendamiseks on vaja ühiskondlikku panust.