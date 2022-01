OTSEPILT JA BLOGI ⟩ Peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus julgeolekupoliitikast

Peaminister lisas, et praeguses pingelises julgeolekuolukorras on võtmetähtsusega pidev suhtlus liitlaste ja partneritega. «Eesmärk on vahetada infot ja hoida Eesti seisukohti kindlalt meie liitlaste teadvuses. Suhtlus teiste riikide peaministritega on osa meie pidevast tööst Euroopa ja Eesti julgeoleku kindlustamisel,» selgitas Kallas.