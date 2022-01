Peaminister andis selgitusi Mali missiooni kohta

Riigikogu liige Henn Põlluaas (EKRE) uuris infotunnis peaminister Kaja Kallaselt, miks Eesti kaitseväelased jätkavad Mali missioonil osalemist.

Põlluaas märkis küsimust esitades, et kaitseminister ütles septembris, et kui Malisse tulevad Vene palgasõdurid, siis Eesti lahkub sealt. «Täna on olukord selline, et rootslased tulevad sealt juba ära, Wagneri palgasõdurid on sees, koolitavad Mali sõjaväelasi ja meie oleme selle läbi justkui liitlased Putini Venemaaga nende ambitsioone tagamas Aafrika džunglites. Kaitseminister on väitnud, et me ei tule sealt ära,» sõnas Põlluaas. Seejärel palus Põlluaas peaministril olukorda selgitada.

Kaja Kallas ütles vastuses, et rootslaste lahkumine oli ette planeeritud ja see ei olnud uudis. Ta rõhutas, et Mali olukorda jälgitakse pingsalt ja eestlased ei võitle kuidagi Wagneriga koos ega Wagneriga kõrvuti. «Me kindlasti ei toeta kuidagi Putinini samme ega Venemaa tegevust Malis, vaid me oleme seal koos liitlastega ja seda liitlastega missiooni me ka jätkame,» sõnas Kallas.

Peaminister lisas, et missioonidel osalemine annab meie sõduritele praktilist väljaõpet, mida nad mujalt ei saa ning see tugevdab Eesti julgeolekut, kui meil on sõdurid, kes on harjunud tegutsema reaalses konflikti olukorras.

«Eesti välispoliitika üks põhimõtteid on olnud see, et mitte kunagi enam üksi. Ja kui me tegutseme koos oma liitlastega, siis me aitame neid liitlasi siis, kui neil on abi vaja, ja me teame, et liitlased tulevad meile appi kollektiivkaitse raames siis, kui meil on seda abi vaja,» ütles Kallas.

Peaminister täpsustas, et tänane julgeolekuolukord, mis Euroopas valitseb, on otseseks murekohaks. «Ja seetõttu me peame tegema täiendavad sammud, et oma julgeolekut kaitsta. Ja see on kõik osake meie kaitsevõimest ja see on kõik osake meie julgeolekust,» sõnas Kallas.

Veel kinnitas peaminister, et Mali missioon toimetab riigikogu poolt antud mandaadi raames.

Veel vastas peaminister Kaja Kallas küsimustele kriiside lahendustest, julgeolekukriisist, energiahinnakriisist ja selle lahendusmeetmetest. Samuti küsimustele surve avaldamisest perearstidele, süvariigist ning ettevõtjatele elektrihinna kompenseerimisest.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna vastas küsimusele erikoolide tulevikust.