Spetsialistid püüavad nüüd leida vastuse küsimusele, mis last selliselt käituma sundis, teatas politsei- ja piirivalveamet.

Igal aastal saab politsei kuni 3000 teadet alaealiste kohta, kes on kodust, koolist või asendushoolduselt luba küsimata lahkunud. Laste ärajooksmise põhjus on enamasti seotud perekondlike, arenguliste või psühholoogiliste probleemidega. Ka näiteks mõne sõltuvushäire tõttu või kampadesse sattumise pärast, mistõttu võivad need lapsed kõrvalise abita ohtu sattuda.