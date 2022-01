FOTOD ⟩ Õigeusklikud tähistasid ristimispüha talisuplusega

Selle puhul on kombeks minna ristikäiguga veekogu äärde ja kasta end kolm korda vette, iga korra järel lüüakse risti ette ja lausutakse: «Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel!» Õigeusklikud usuvad, et see komme puhastab nii ihu kui ka hinge.