Merekindluse muinsuskaitse projektijuht Artur Ümar rääkis, et Patarei esimest korrust kütavad võimsad gaasiga töötavad soojapuhurid. Niiskusest jagu saamiseks on esimene korrus jagatud kaheksaks tsooniks ja iga tsooni kütab üks 60-kilovatine gaasipuhur. Puhuri väljundkuumus on 25–30 kraadi. «Tavaliselt on nii, et hoone pannakse siis küttesse, kui ehitajad tööd alustavad, aga me teeme seda tunduvalt varem, kuna müürid on nii paksud. Juba esimese nädalaga oli näha, et seinad hakkasid kuivama. Oleme arvestanud, et kütame kindlasti kogu külma perioodi jooksul ja kevadel, ligi pool aastat ja siis vaatame. Praegu alles õpime seda küttesüsteemi tundma. Algul arvasime, et see soojus ei jõua mööda kasematte eriti kaugele, aga juba esimene nädal näitas, et see toimib loodetust palju paremini,» lausus Ümar.