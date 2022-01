Terras: lubatud lisarahastusest riigikaitsele ei piisa

Ta kiidab valitsuse otsust riigikaitsesse rohkem vahendeid suunata, kuid leiab siiski, et teha saaks rohkem. «Suund on õige ja riigikaitses loeb iga euro, kuid me ei tohi piirduda ainult hädavajaliku hankimisega, vaid kaitsevõimete üleüldise arendamisega. Selleks on vaja riigikaitselaenu, et tugeva riigikaitse kava saaks tervenisti täita,» lisas Terras.