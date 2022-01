VIDEO JA BLOGI, FOTOD ⟩ Kallas: uute meetmete kulu on ligi 80 miljonit eurot

Peaminister Kaja Kallas ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et äsja kokku lepitud energihindade tõusu hüvitamise lisameetmete kogumaksumus on hinnanguliselt 79,1 miljonit eurot.

Varasemalt on valitsus teinud otsuseid meetmete kohta 245 miljoni euro ulatuses, mis kaetakse osaliselt käibemaksu ja süsinikdioksiidi kvoodi müügitulu ülelaekumisest, osaliselt samuti reservidest.

Riigihalduse minister Jaak Aab kinnitas, et valitsuse reservide vahendid peaksid üldplaanis katma otsuste maksumuse. «Kas me suudame selle ülejäänud reserviga aasta otsa ära elada, ärge minu käest küsige,» nentis ta samas.

Vajadusel tuleb Aabi sõnul teha lisaeelarve, märkides, et sama on öelnud ka rahandusminister. «Kui see vajadus veel tekib,» toonitas Aab.