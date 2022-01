10-aastane Ilona on endiselt kadunud

Praegugi kontrollib politsei Ilona sõprade ja tuttavate aadresse Lasnamäel, et tuvastada tüdruku asukoht.

Turvakodust lahkudes oli tal seljas tumeroheline jope ja must tutiga müts. Ilonal on heledad juuksed ja ta on umbes 154 cm pikk. Neiu ise võib öelda enda nimeks Danik.