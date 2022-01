Riigisaladuse loast ilmajäämise vaidlustanud Clyde Kulli kaebust ei võetud menetlusse

Möödunud aasta mais kutsus president Kersti Kaljulaid tagasi Clyde Kulli, kes oli Eesti suursaadik Prantsusmaal ja Monacos. Siis selgus, et Kulli suhtes on alustatud ka kriminaalmenetlus ning talle esitati kahtlustus omastamises ametiisiku poolt ning riigisaladuse ja salastatud välisteabe käitlemise nõuete rikkumises. Seetõttu ei pikendatud Kulli riigisaladuse luba ning kutsuti teenistusest tagasi.

Clyde Kulli esindaja vandeadvokaat Aivar Pilv ütles toona Postimehele, et esitatud kahtlustus ei puuduta mingit informatsiooni edastamist välisriikidele või ebasoovitatavatele isikutele. «Tegemist on ajalooliste materjalidega, mida Clyde Kull on endale tööalaselt arhiveerinud ajaloolise mälestuse mõttes,» rääkis Pilv.