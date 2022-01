Martin Helme energiameetmetest: probleem lükati mõne kuu võrra edasi

«Tegin palju poleemikat tekitanud üleskutse jätta elektriarved maksmata, sest muidu valitsus end liigutama ei hakka. Kõik see oli meie erakonna poolt pidevalt suurendatud surve valitsusele ja sellest on olnud kasu,» kirjutas Helme.

Ta rõhutas, et kui EKRE üleskutset poleks olnud, siis poleks Keskerakond ja Refmormierakond tänaseni kokkuleppele jõudnud.

Helme: kokkuleppes on kolm suurt puudust

EKRE esimees leiab, et valitsust tuleb kõigest hoolimata edasi survestada, sest uues kokkuleppes on kolm suurt puudust.

«Tegelikult võetakse juba sügisel kokkulepitud ja erakordselt ebaõnnestunult rakendatud vajaduspõhise toetuse raha, mida on otsapidi hakatud jagama omavalitsuste kaudu ning suunatakse see otse energiamüüjatele,» tõi Helme välja esimese puuduse.

Tema sõnul pakendatakse olemasolev raha lihtsalt ümber. «Paremaks läheb see, et inimesed ei pea taotlustega jändama ja sotsiaalabi osakonnas oma vaesust tõestama, aga toetuse maht väga palju ei muutu,» toonitas Helme. Ta lisas, et kuigi lisati meetmete juurde ka gaasi hinna kompenseerimine, siis see toimub ikka samast rahast, mis on juba ette nähtud elektri kompenseerimisele. «Juurde lisandus ka ettevõtete toetamine, mis on samuti väga vajalik ja selle jaoks on kogu paketti suurendatud 80 miljoni võrra,» lisas Helme.

Helme arvutuste põhjal võetakse Eesti majandusest sel aastal nende hinnatõusudega välja suurusjärgus 700–900 miljonit eurot, millest osa liigub riigieelarvesse, osa «energiabisnise liiakasuvõtjate» tasku. Ta märkis, et riikliku kompensatsiooni maht on praegu umbes 300 miljonit eurot. «See tähendab, et reaalsuses kasvab ikkagi inimeste ja ettevõtete energiakulu enam kui poole võrra.»

Teine probleem on Helme hinnangul see, et inimeste elektri- ja küttearved teevad ikkagi läbi hüppelise tõusu: nelja- või viiekordse tõusu asemel tuleb tõus lihtsalt kahe- või kolmekordne. «Tänaste uute kompensatsioonimeetmetega juhtub sama, mis juhtus sügisel väljakuulutatutega: alguses tundub kõigile, et oh, probleem lahendatud ja kõik on hästi, mõne aja pärast selgub siiski, et jube kirves raksatas ikkagi selga,» selgitas ta.

«Kolmas suur puudus on aga kõige rängem,» jätkas ta. «Tegemist on ajutise lahendusega. Plaaster luumurrule.» Tema sõnul ei võta valitsus midagi ette selleks, et viia hinnad tagasi normaalsele tasemele.

«Kordan uuesti üle, see on valitsuse võimuses! Veelgi hullem, nüüd otsustati, et riik maksab maksurahaga tuimalt kinni väärastunud börsisüsteemi kuritarvituste pealt röövkasumite võtmist,» kirjutas Helme. Tema hinnangul lükkas valitsus energiakriisi probleemi lihtsalt mõne kuu võrra edasi.

«Varem või hiljem lööb sellesse valitsusse jälle välk sisse»

«Tänane valitsuse kokkulepe leevendas mõneks ajaks valitsuskriisi. See on ajutine, sest olemuslikult ei ole midagi muutunud. Valitsust juhib jätkuvalt juhtimisvõimetu ja empaatiavõimetu inimene, kes reageerib kõigile probleemidele liiga hilja ja liiga vähe, süüdistades samal ajal kõiki teisi kuhjunud probleemides,» kirjutas Martin Helme.