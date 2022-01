Koolilaste karantiini saab lõpetada negatiivse antigeeni kiirtestiga

«Testimine ja selle paindlik korraldamine on pandeemias hädavajalikud, et nakatunuid varakult tuvastada ning nakkusahelaid katkestada,» ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. «Kasvav nakatumine koroonaviiruse omikrontüvega on pannud PCR-testimisele suure koormuse, mistõttu on mõistlik keskenduda sümptomitega inimeste testimisele. Koolides aitavad tõhusalt eesmärki täita kiirtestid, mida kasutatakse viiruse leviku tõkestamiseks üha laialdasemalt ka paljudes ettevõtetes ja riigiasutustes,» täiendas ta.

«Senine koolides testimine on olnud tulemuslik. See on aidanud nakatunuid varakult tuvastada, nakkusahelaid katkestada ja koolikeskkonda nakkusohutumaks muuta,» ütles haridus- ja teadusminister Liina Kersna. Minister selgitas, et uue testimise korraldusega muutub isolatsiooni lõpetamine õpilaste jaoks edaspidi lihtsamaks. «Kui lähikontaktis olnud õpilasel sümptomeid ei teki, siis ei ole enam vaja minna testimispunkti PCR testi tegema, vaid piisab kodusest kiirtestist. Õpilane, kelle kiirtest viienda päeva hommikul on negatiivne, tohib minna kooli ja osaleda nii huviringis kui noorsootöös.»

24. jaanuarist kehtiv lihtsustatud karantiini süsteem

Õpilane, kelle lähikontakt on toimunud haridusasutuses, peab kontakti teada saamise hetkest minema koheselt koju karantiini. Karantiini lühendamiseks peab ta viienda päeva hommikul pärast lähikontakti toimumist tegema antigeeni kiirtesti. Kui testi tulemus on negatiivne, tohib ta samal päeval ja edasised kaks päeva käia üksnes koolis, osaleda huvihariduses ja noorsootöös. Muud tegevused, kus kontrollitakse COVID-tõendit, nagu kinos, teatris, kontserdil, muuseumis, spaas, kohvikus käimine, on 7 päeva pärast lähikontakti keelatud. COVID-19 sümptomite ilmnemisel tuleb õpilasel jääda kohe koju.

Kui viiendal päeval tehtud kiirtest on positiivne, siis õpilane kooli minna ei tohi ning peaks võtma ühendust oma perearstiga või helistama perearsti nõuandeliinile 1220.

Kui õpilane tuleb reisilt, peab ta neli päeva veetma eneseisolatsioonis. Viiendal päeval saab ta end testida antigeeni kiirtestiga. Kui test on negatiivne ja õpilasel ei ole haiguse sümptomeid, tohib ta edasised kolm päeva minna üksnes kooli ja osaleda huvihariduses, noorsootöös. Kaheksandal päeval eneseisolatsioon lõpeb.

Kui õpilane end testida ei soovi, tuleb tal viibida seitse päeva pärast lähikontakti karantiinis.

Vaktsineeritud või viimase kuue kuu jooksul COVID-19 haiguse läbipõdenud lähikontaktsed õpilased ei pea jääma karantiini, küll aga peavad nad jälgima hoolikalt oma tervist, kandma rahvarohketes kohtades maski, vältima mittevajalikke kontakte ning mitte külastama riskirühma kuuluvaid lähedasi.

Muudatuse eesmärk on vähendada PCR-testimise koormust ja testimisel tekkinud järjekordi. Kiire levikuga omikron-tüve domineerimine on toonud kaasa haigestumise suure kasvu ja järsult tõstnud avaliku testimise koormust. Ülekoormuse vältimiseks on võimalik ressursimahukas massiline koolilaste ja -noorte PCR testimine asendada asümptomaatiliste lähikontaktsete puhul antigeeni kiirtestiga.