Kristina Kallas: valitsus tegi hea ja õige otsuse

Valitsus leppis kokku lisameetmetes energiahindade tõusu hüvitamiseks

Peaminister Kaja Kallas ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et äsja kokku lepitud energiahindade tõusu hüvitamise lisameetmete kogumaksumus on hinnanguliselt 79,1 miljonit eurot.

Neljapäeval hommikul koalitsiooninõukogus kokkulepitud lisameetmete pakett koosneb kolmest osast. Esiteks hinnalagi kodutarbijatele 12 senti kilovatt-tunni kohta elektritarbimisele kuni 650 kilovatt-tundi.

See tähendab, et kui elektri hind kas börsil või fikshinnaga paketis ületab 12 senti kilovatt-tunnist, maksab selle osa elektriarvest kinni riik. Tarbija ise midagi tegema ei pea, elektrimüüja edastab talle juba arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

Teiseks hinnalagi gaasihinnale. See on kodutarbijatele 65 eurot megavatt-tunni kohta, seda ületava osa kompenseerib riik 100 protsenti kuni tarbimiseni 2,75 megavatt-tundi.

Kolmandaks kompenseeritakse äritarbijatele jaanuarist märtsini 100 protsenti elektri võrgutasu, seni oli võrgutasu alandatud 50 protsenti.