Karis: Läänemere regiooni turvalisus ei ole kaubeldav

«Läänemere regiooni turvalisus ei ole kaubeldav. Venemaa nõudmised ei ole tõsiseltvõetavad,» ütles Karis pärast kohtumise lõppu. «Rootsi on Eestile ja NATOle väga oluline partner ning me jagame sarnast nägemust Euroopa julgeolekust.»

«NATO ja Euroopa Liidu riigid on valmis diplomaatiaks ning dialoogiks Venemaaga kõigis asjasse puutuvates formaatides. Leiame, et omavahel saab rääkida ähvardusteta, Venemaa vägede koondumine Ukraina piiridele on täiesti vastuvõtmatu ja seetõttu nõuame kõik Venemaa-poolset deeskaleerimist,» lisas riigipea.