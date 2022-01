INIMVÄÄRNE ELULÕPP ⟩ Kui elu saab otsa

Surmast rääkida ei ole enam kombeks. Alles siis, kui surm on puudutanud mõnda pereliiget või sõpra, elame seda tugevalt läbi, südames seda eitades, ehkki mõistus ütleb, et elu on lõplik. Kui see on juhtunud ja kallis inimene lahkunud ning jäänud on lein, kurbus ja meenutused, kuid kas ka siis ise taipame, et surm on elu loomulik osa, milleks tuleb olla valmis.