Riik soovib suurendada kohalike omavalitsuste rolli

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on Eesti omavalitsused pärast haldusreformi keskmiselt suuremad kui näiteks Soomes ja Norras ning nende võimekus on kasvanud. Seega võiksid omavalitsused täita rohkemaid ülesandeid kui seni.

«Tihtipeale tuleb leida lahendused kohapeal isikute vajadustest lähtuvalt ja selliseid otsuseid peaksid langetama omavalitsused ise. Ministeeriumite roll peaks suurenema rohkem valdkondade arengu suunamisel ja omavalitsuste nõustamisel ning mis peamine, riigi ja omavalitsuste tihedas partnerluses on võimalik parimal moel Eesti inimeste heaolu suurendada,» ütles minister. «Näiteks on haldusreformijärgsete uute ülesannetena omavalitsustele antud ühistranspordi üle otsustamine ja maakonna arengu kavandamine, millega nad on hästi hakkama saanud. Varem olid need ülesanded maavalitsuste pädevuses,» tõi Aab välja.