Päästeamet lükkas Ida päästekeskuse õppuse ilmaolude tõttu edasi

Õppus toimub hoonetes, mille omanik on andnud päästeametile harjutuste läbi viimiseks. See tähendab, et õppuse käigus hooned süüdatakse ning toimuvad kustutustööd. Selliseid maju antakse Ida päästekeskusele kasutada aastas ühel-kahel korral ning seeläbi on võimalik vabatahtlikel ja kutselistel päästjatel saada parim praktiline väljaõpe.