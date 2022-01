Nii mõnelgi jääb lähipäevil ilma tõttu postkast tühjaks: «Töötajad enda turvalisusega ei riski»

Ta lisas, et Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Järva, Lääne-Viru, Rapla ja Lääne maakondadest on tulnud teateid, et tänast postikannet ega kirjakastide tühjendamist pole olnud võimalik teha, sest teeolud on olnud läbimatud. Omniva kinnitas, et postikanne tehakse esimesel võimalusel pärast teeolude paranemist.

«Omniva töötajatel on tööandja poolt talvised tööriided ning autopark on valitud arvestades nii teenindatavat mahtu kui Eesti teeolusid. Autod on tehniliselt korras, õiged rehvid on all ja autojuhid on kompetentsed,» kinnitas Küttim.