Hinnanguliselt on Eestis tegutsenud 15-20 kuritegelikku ühendust, millest seitset-kaheksat on politsei pidanud ohtlikuks. Praeguseks on lühikese ajaga neist ajutiselt või lõplikult halvatud umbes pooled ja vangi mõistetud üle saja inimese.

Võitlus allilmaga on olnud intensiivne ning see kajastub ka möödunud aastal avaldatud ülemaailmses organiseeritud kuritegevuse indeksis, kus Eesti on sellega võitluses maailma üheksas.

Kuid Eestis pole see võitlus alati tõhus olnud. Üheksakümnedatel oli aeg, kui Eestis kerkis organiseeritud kuritegevus kui pärmi peal. Plahvatused, palgamõrvad ja grupeeringutevahelised arveteklaarimised. Kole aeg, jõuetu aeg. Või vähemalt nii on omaaegsed politseinikud seda perioodi kirjeldanud. Valitses täielik anarhia ning politsei ülesanne oli probleemide asemel vaid suuremat tuld kustutada.

Pilt, mis avaneb täna, on ilus, ent siiski mitte pilvitu. Kuid eestlasel on ikka olnud kombeks end teistega võrrelda, ja seda teeme nüüd meiegi.

2021. aasta ülemaailmse kuritegevuse indeksi järgi asub Eesti sellevastases võitluses kõrgel üheksandal kohal. Meid edestavad vaid mõned heaoluriigina tuntud põhjamaad ning Austraalia, Ühendkuningriik ning pisike Liechtenstein. Kokku on selles arvestuses vaadeldud 193 riiki, neist kõige madalama tulemusega on Liibüa, esimesel kohal troonib Soome.

Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo juht Ago Leis on Postimehele öelnud, et kõik algas 10 aastat tagasi mõttelaadi muutusest, kui jõuametkonnad panid pead kokku ning leidsid, et vaja on uusi lahendusi. Ja need leiti. Suur ja oluline osa on ka aastatega väljakujunenud rahvusvahelises koostöös.

Kuid vaatame numbritele põhjalikumalt otsa. Mõistagi ei ole organiseeritud kuritegevus kuskile kadunud – Postimees teeb ülevaate Põhja- ja Baltimaade kuritegeliku võitluse tipus troonivate riikide hetkeolukorrast, võttes vaatluse alla inimesed, kaubanduse, narkootikumid ja organiseeritud kuritegevuse.

Eesti on võrreldes muu maailmaga organiseeritud kuritegevuse osas haljal oksal. Kriminaalsuse skooriks on Eestile antud 3,60 punkti, mis asetab meid analüüsis osalenud 193 riigist 163. kohale. Kusjuures mida madalam skoor, seda madalam kuritegevus.

2021. aasta organiseeritud kuritegevuse indeksis märgitakse:

Inimesed

Eesti on inimkaubanduse siht-, lähte- ja transiitriik. On teada Eesti kodanike kaubitsemisest Põhja- ja Lääne-Euroopa riikidesse, peamiselt Soome, Saksamaale ja Ühendkuningriiki. Eestis kasutatakse ära Aasiast ja Euroopast pärit ohvreid, neist enamik on Venemaalt, Valgevenest, Moldovast, Ukrainast, Bulgaariast, aga ka Eestist. Inimkaubanduse levinuim põhjus on seksuaalne ärakasutamine, kuigi on tõendeid, et kuritegelik seksikaubanduse turg väheneb. Samal ajal on tõusuteel tööjõukaubanduse turg.

Eesti on transiitriigiks migrantide smugeldajatele, kes toimetavad Venemaalt, Gruusiast ja Vietnamist pärit illegaale Euroopasse. Enamik salakaubavedajaid siseneb Eestisse riigi idapiiri kaudu. Enamik inimsmugeldajaid on Venemaa kuritegelike rühmituste liikmed, kes töötavad koos Eesti kuritegelike võrgustikega.

Kaubandus

Relvakaubandus kujutas 1990. aastatel Eestile märkimisväärset ohtu ning riik oli tuntud kui suur ebaseadusliku relvakaubanduse meka. Jõupingutused tulirelvade ebaseadusliku kaubitsemise ohjeldamiseks on olnud tõhusad ning selle turu suurus on järsult vähenenud. Eesti on praegu peamiselt ebaseaduslike relvade sihtriik, kuid sellelgi on silm hoolega peal.

Narkootikumid

Eesti on heroiini transiitiriik ning kanepi, sünteetiliste narkootikumide ja vähesel määral ka kokaiini sihtriik. Heroiin on pärit peamiselt Venemaalt, mida püütakse siitkaudu Euroopasse müüa. Kohalik heroiinitarbimine ja kauplemine on marginaalne, sest see on suuremas sosas asendunud fentanüüliga ja pärast õiguskaitseorganite edukat võitlust sünteetiliste uimastite, sealhulgas amfetamiinide, metamfetamiinide ja gammahüdroksübutüraadidega (korgijook – toim.). 2020. aastal täheldati opiaatide, peamiselt fentanüüli tagasitulekut.

Paljud Eestis kasutatavad sünteetilised uimastid pärinevad Euroopast: riigis konfiskeeritud amfetamiinid ja metamfetamiinid pärinevad sageli Poolast ja Hollandist; MDMA-d – tuntud ka kui ecstasy või molly – imporditakse Hollandist. Eestis konfiskeeritud fentanüül pärineb sageli Hiinast. Väikest osa Eesti sünteetiliste uimastite nõudlusest rahuldab kodumaine tootmine, samuti on võimud lammutanud väikese ja keskmise suurusega GHB-d, amfetamiini ja fentanüüli tootvaid laboreidd.

Eestis tarbitakse kanepit suhteliselt palju, eriti noorte seas. Kanepituruga seotud kurjategijad pole täpselt teada, kuid on teateid maffialaadsete rühmituste kohta, mis on seotud ka suurema narkoäriga. Eesti on kokaiini sihtriik, kuid konfiskeerimised viitavad maailma ja Euroopa mõõdupuu järgi siiski mõõdukalt väikesele turule.

Organiseeritud kuritegevus

Välisrühmitused, eriti välismaffia, on traditsiooniliselt mänginud võtmerolli Eesti kuritegevuses, sealhulgas narko-, inim- ja relvakaubanduses. Alates 1990. aastatest on Eestis tugevalt esindatud Vene, Valgevene ja Ukraina päritolu maffialaadsed rühmitused. Eesti maffialaadsed rühmitused on samuti olemas, kuid nende selge tuvastamine on enamasti keeruline ülesanne.

Eesti tuntuim maffiaorganisatsioon on Assar Pauluse rühmitus. Üldiselt on maffialaadsed rühmitused Eestis, nii kodu- kui ka välismaised, hästi organiseeritud. Näiteks on mitmed neist asutanud «ühiskassa» – vene keeles общак –, mis toimib territoriaalse jaotuse määratlemise ja vaidlusi lahendava komisjonina. Eestis on tegutsenud ka mootorrattajõugud nagu Hells Angels ja Bandidos.

Viimastel aastatel on süüdi mõistetud ja mõrvatud Eesti allilma mõjukaimad isikud, sealhulgas Nikolai Tarankov (mõrvatud) ja Assar Paulus (vangis). See võis indeksi hinnangul oluliselt nõrgendada maffia ühtsust ja mõjuvõimu nii välis- kui ka kodumaiste tegijate seas, pannes sisuliselt kahtluse alla ühiskassa jätkusuutlikkuse.

Arvatakse, et Eesti kuritegelikud võrgustikud teevad teatud määral koostööd välismaiste grupeeringutega. Viimastel aastatel on tuntust kogutud valdavalt narkokaubanduse turul, kuid osalusi on ka inimkaubanduses ja salakaubaveos. Enamasti on organiseeritud kuritegevus muutunud valgekraelikuks, ühisnimetajaks rahapesu ja korruptsioon. On näha, et käsi määrivate kuritegude asemel tehakse rohkem koostööd rahvusvaheliste organiseeritud jõukudega ning pestakse musta raha.

Inimesed

Läti on peamiselt inimkaubanduse lähteriik. Naisi kaubitsetakse nii riigisiseselt kui ka mujale Euroopasse, kus neid tavaliselt värvatakse abieludeks Lääne-Euroopas. Enamik ohvreid on alaealised ja haavatavad ning neid sunnitakse seksiks ning koduabilisteks. Riiklikes lastekodudes elavad lapsed on samuti haavatavad seksuaalse ärakasutamise suhtes. On tõendeid selle kohta, et inimkaubitsejad võtavad üha enam sihikule arengu- ja füüsilise puude või sõltuvusega inimesi, kasutades pigem psühholoogilist ja emotsionaalset vägivalda kui füüsilist jõudu.

Läti ühine piir Valgevene, Eesti, Leedu ja Venemaaga ning merepiir Rootsiga muudavad selle atraktiivseks transiitriigiks piirkondlikele organiseeritud kuritegelikele rühmitustele, kes soovivad vedada salakaupa Aasia ja Euroopa vahel.

Pealinn Riia on tunnistatud salakaubaveo keskuseks. Viimastel aastatel on vähenenud ebaseaduslike ületuste eest kinnipeetavate arv, mida piirivalve põhjendab Venemaa piirivalve intensiivsema töö ja piiritsooni taristu väljaehitamisega.

Inimsmugeldamist Lätis soodustavad suuresti piiriäärsete kogukondade elanikud, kes vastutavad migrantide transpordi eest. Enamasti kasutavad inimsmugeldamises osalejad internetti ja muid veebipõhiseid sotsiaalvõrgustikke ohvrite värbamiseks, logistikaks, ohvrite ärakasutamiseks ja prostitutsiooni reklaamimise platvormina. Inimsmugeldamise tase on aga koroonapandeemia tõttu kehtestatud rangema piirikontrolli tõttu järsult langenud.

Kaubandus

Relvakaubandus Lätis on suhteliselt väike, kuid riigi asukoht muudab selle potentsiaalseks varastatud relvade transiidikeskuseks. Deaktiveeritud tulirelvade ja modifitseeritud gaasipüstolitega kaubitsemine välismaal kasvab, kusjuures enamik kuritegusid on seotud nende relvade ebaseadusliku laskekõlbulikuks kohandamisega.

Ametivõimud on teatanud piirkonnasisesest inimkaubitsejate marsruudist, mis kulgeb Hollandist läbi Leedu Lätti. Samuti on olnud tõendeid olulisest salakaubaveost Läti ja Venemaa vahel. 2019. aastal avalikustati, et Rezekne linnas valmistati ebaseaduslikke relvi.

Narkootikumid

Geograafilise asukoha tõttu on Läti peamiselt Venemaa organiseeritud kuritegevuse rühmituste heroiinituru transiitmaa. Kuigi heroiini tarbimine on enamiku elanikkonna hulgas haruldane ja see on aasta-aastalt vähenenud, on see narkootikum riigis populaarsuselt teine. Kuigi on teatatud kohalikust tootmisest, toimub narkokaubandus tõenäoliselt peamiselt Läti-Vene piiril ja Lääne-Euroopast Lätti suunduvatel parvlaevaliinidel.

Internet, krüptovaluutad, postiteenused ja kullerteenused hõlbustavad kõik heroiini ülekandmist ja müüki. Lisaks veetakse seda uimastit tavaliselt legaalsete kaupade hulgas. Heroiini kasutamine riigis on suures osas asendunud selle odavama ja tugevama sünteetilise alternatiivi karfentanüüliga. Kodumaine sünteetiliste uimastite tootmine on kasvanud ja on tõendeid selle kohta, et riigis on mitu salajast laborit.

Läti on kanepi transiit- ja lähteriik, mis on ka siseriiklikult kõige sagedamini kasutatav illegaalne uimasti. Lätti saabub kanepiürt Hollandist, Ühendkuningriigist ja Saksamaalt ning kanepivaik Marokost, suundudes edasi tavaliselt Venemaale. Marihuaanat kasvatatakse Lätis nii sise- kui ka välitingimustes, sageli eraldatud maakohtades. Kuigi politsei on viimase kümnendi jooksul teatanud kasvavast kasvukohtade arvust, on konfiskeeritud kanepitaimede arv märgatavalt vähenenud.

Narkootikumide tarvitamine on populaarne noorte täiskasvanute seas vanuses 15–34 aastat. Kuigi kokaiini tarbimine on Läti elanikkonna hulgas suhteliselt haruldane, näitavad tõendid, et kokaiini salakaubavedu kasvab. Erinevalt teistest uimastitest kaubitsetakse kokaiini läänest itta ja Lätis on vaadeldud, et Ida-Balti kodanikud töötavad kokaiinikaubitsemise kulleritena. Samuti on juhtumeid, kus lätlased on seotud inimkaubandusega Ladina-Ameerikast Lääne-Euroopasse. Sarnaselt heroiiniga veetakse kokaiini salakaubana tavaliselt legaalsete kaupade hulgas.

Organiseeritud kuritegevus

Lätis tegutsevad väikesed, umbes kahe- kuni viieliikmelised kuritegelikud grupeeringud. Riigis tegutsevad ka maffiagrupeeringud, mis tegelevad uimastite salakaubaveo, aktsiisikaupade veo ning erinevate vargustega. Seejuures sissemurdmised, autovargused, kelmused, relvastatud röövid ning rahapesu.

Arvatakse, et Lätis on üks kindel allilmaliider, kellel on tihedad suhted Venemaa organiseeritud kuritegelike rühmituste ja sarnaste rühmitustega Euroopas, eriti Saksamaal. Lätis on hinnanguliselt 80 organiseeritud kuritegevuse rühmitust. Riigis tegutseb ka arvukalt keelatud mootorrattajõuke, millel on tihedad sidemed Venemaa organiseeritud kuritegevuse rühmitustega.

Lätis tegutsevate välismaiste maffiagrupeeringute liikmed on valdavalt venelased. Nad on seotud migrantidega kaubitsemise, tubakatoodete ebaseadusliku kaubanduse, narkokaubanduse, varguste ja rahapesuga. Vene rühmade põhijooneks on kesine suhtlus kohalike elanikega, osaliselt keele- ja kultuuribarjääri tõttu.

Riigiametnikega seotud kuriteod ei ole Lätis tüüpilised. Aastatel 2018–2020 on aga mitme parlamendi liikme suhtes algatatud kriminaalmenetlus võimu kuritarvitamise pärast. Üldjuhul on riigiametnike osalemine organiseeritud kuritegevuses siiski juhuslik ja erandlik.

Inimesed

Leedu on eelkõige inimkaubanduse lähteriik ning vähesel määral ka transiiditsoon ja sihtriik. Leedus toimub inimkaubandus peamiselt seksuaalse ja tööalase ärakasutamise, sunnitöö ja sundabielu vormis. Ohvrid on pärit riigi vaestest piirkondadest, kus inimkaubitsejad sihivad madala sissetulekuga inimesi, kellel on minimaalne võõrkeeleoskus, ning meelitavad neid kõrge palgaga, mis parandaks nende majanduslikku olukorda. Läbi Leedu on Lääne-Euroopasse kaubitsetud naisi ka Venemaalt, Valgevenest ja Ukrainast. Samuti on tõendeid politseinikele või piirivalvuritele altkäemaksu andmise kohta inimkaubanduse hõlbustamiseks.

Leedu on eelkõige Lääne-Euroopasse suunduvate migrantide transiitmaa. Inimsmugeldamise üldine ulatus on aga väike ja sellel on Leedu ühiskonnale vähe mõju.

Migrandid sisenevad riiki kõige sagedamini Valgevenest või Lätist ning võivad sihtkohta jõudmiseks läbida Afganistani, Venemaa, Valgevene, Leedu, Poola või Läti. Neid marsruute korraldavad ja haldavad väidetavalt Venemaaga seotud kuritegelikud võrgustikud. Samuti on ilmnenud tõendeid inimsmugeldamisega seotud konfliktide kohta, näiteks on piirivalvureid tulistatud ning kuritegelikud ringkonnad on süüdanud autosid. Viimastel aastatel on piiririkkumiste arv siiski vähenenud, osaliselt tänu piirivalvesüsteemide tehnoloogilisele arengule.

Kaubandus

Enne 2011. aastat ei olnud Leedus signaalrelvade registreerimine kohustuslik. Selle aja jooksul saavutasid signaalrelvad kurjategijate seas suure populaarsuse, kes ehitasid neid ümber laskekõlbulikeks relvadeks. See küllastas Euroopa turud Leedus toodetud ümberehitatud tulirelvadega ning neid sattus Euroopa turule üsna palju. Kuigi praegu kehtivad ranged eeskirjad, on õigusloome-eelsed tehnilised teadmised ja ümberkujundamise kogemused endiselt kättesaadavad ning neid ka kasutatakse.

Vanad, näiteks kahe maailmasõja aegsed tulirelvad on Leedus samuti üsna levinud ja neid on salaturult odavam osta. Leedu õiguskaitseametnike sõnul müüdi tulirelvi teadaolevalt interneti vahendusel ja osutati kullerteenuseid, kuid seni pole riigis tuvastatud ühtegi tulirelvaga kaubitsemise juhtumit tumeveebi kaudu. Enamik relvakaubitsemise juhtumitest viitas kuritegelikele ühendustele.

Narkootikumid

Leedu on kanepi transiitriik, mis on jätkuvalt riigis kõige sagedamini tarbitav narkootikum. Kuigi see on vähem levinud, näitavad tõendid, et riigis kasvatatakse kanepit väikeses mahus ja kohapeal. Tavaliselt tuuakse kanepitooted Leetu salakaubana Hollandist, Hispaaniast või Belgiast mere- ja maismaateed kaudu, peamiseks sisenemiskohaks kas Klaipeda sadam või veetakse neid läbi Poola.

Leedu on ka kokaiini transiidiriik. Kuigi kokaiin on riigis levikult teine ​​narkootikum, on see leedulaste seas kõrge hinna tõttu suhteliselt ebapopulaarne. On teateid Leedu ja Nigeeria narkokaubitsejate koostööst kokaiini smugeldamisel Šveitsi ja Saksamaale.

Heroiinitarne pärineb üldiselt Kesk-Aasiast ning liigub läbi Venemaa ja Valgevene, samuti Euroopa turgudele ja Venemaale Kaliningradi oblastisse. Kuigi heroiin oli Leedus veel mitu aastat tagasi üks populaarsemaid uimasteid, on see järk-järgult asendunud sünteetiliste opioididega, nagu karfentanüül. Sünteetiliste uimastite osas on Leedu organiseeritud kuritegelike rühmituste vahel loodud tihedad sidemed, mis korraldavad levitamist, müüki ja transporti.

Organiseeritud kuritegevus

Leedus tegutsevad maffiagrupeeringud, mille juhtimishierarhia on sageli ebaselge ja enamik neist on riikidevahelised. Hoolimata asjaolust, et nad kõik kontrollivad määratletud territooriumi, on rühmade vahel pingeid, kuigi erinevalt varasemast kümnendist pole viimase viie aasta jooksul toimunud ühtegi grupeeringutevahelist verevalamist.

Maffiagrupeeringud tegelevad valdavalt narkokaubanduse, tubakatoodete salakaubaveo, luksusautode varguste, inimkaubanduse ja rahapesuga. Viimase viie aasta jooksul on õiguskaitsetegevuse sihtmärgiks olnud paljud sellised grupeeringud ning palju liikmeid on vahistatud ja süüdi mõistetud. Selle tulemusel on mõned grupeeringud ka täielikult hävitatud. Vaatamata võitlusele on Leedu tugevamad ja võimsamad maffiajõugud oma tegevust laiendanud või isegi oma kuritegelikku tegevust Lääne-Euroopa riikidesse ümber paigutanud.

Organiseeritud kuritegevuse võrgustikud teevad sageli koostööd Lõuna-Ameerika ja Kesk-Aasia kuritegelike rühmitustega, eriti uimastikaubanduses. Andmed näitavad, et riigi ja kuritegelike turgude vahel on kokkumängu vähe või üldse mitte. Siiski on hiljutisi tõendeid korruptsiooni ja piiriametnike kohta, kes tegid salakaubaveol koostööd organiseeritud kuritegelike rühmitustega.

Inimesed

Kuigi Soomes ei ole inimkaubandus levinud, siis on täheldatud Soomet tööjõu- ja seksuaalse ärakasutamise transiit- ja sihtriigina. Samuti käivad sinna alla sundabielud. Inimkaubandusega tegelejad on nii Soome põliselanikud kui ka Ida-Euroopa ja Aasia taustaga välismaised kurjategijad.

Soomel ei ole ulatuslikku inimsmugeldamise turgu, kuid Soome on atraktiivne sihtriik ja sisenemispunkt ebaseaduslikele migrantidele, kes soovivad Venemaa kaudu ELi jõuda. Enamik migrante, kes otsivad Soome sisenemiseks salakaubavedajate teenuseid, on pärit Lähis-Ida, Kesk-Aasia ja Kaukaasia ning Kagu-Aasia riikidest. Eelkõige on iraanlastel lihtne juurdepääs Venemaa viisadele, mis võimaldab neil Soome kaudu Euroopasse ebaseaduslikult siseneda.

Enamik politseile teadaolevatest inimsmugeldamise juhtumitest viitab sellele, et rahvusvahelised kuritegelikud rühmitused juhivad operatsioone Soomes asuvate kaastöötajate toetusel.

Kaubandus

Kuigi Soomes konfiskeeritakse regulaarselt ebaseaduslikke relvi, puuduvad tõendid selle kohta, et nende müük oleks organiseeritud kuritegelike rühmituste peamine sissetulekuallikas. Sellegipoolest on tõendeid selle kohta, et Rootsist veetakse Soome ebaseaduslikke relvi ja osa tulirelvi ka naaberriikidesse, näiteks Eestisse ja Venemaale.

Soomes on väikerelvade turg seaduslik ning kurjategijad varastavad seaduslikke relvi ja taasaktiveerivad neutraliseeritud relvi. Soome kaudu käib piiratud ulatuses ka Austriast, Tšehhist ja Saksamaalt pärit deaktiveeritud ja taasaktiveeritud Kalašnikovi-tüüpi automaatrelvade transiit Venemaale – seda korraldavad organiseeritud kuritegevuse rühmitused. Samuti poliitiliselt motiveeritud rühmad. Relvi hangitakse sageli Soomest kriminaalseks kasutamiseks ja enamik ebaseadusliku relvakaubandusega seotud isikutest on soomlased, sealhulgas mitmesugused mootorrattajõugud, nagu Bandidos MC ja United Brotherhood.

Narkootikumid

Kanep on Soomes enim kasutatav ja kaubeldav illegaalne aine ning ka sotsiaalselt kõige vastuvõetavam narkootikum. Kuigi Maroko kanep on Soome kanepitarnes domineerinud juba aastaid, on tõendeid kanepi kasvatamise kohta kodumaisel turul. Erinevalt teistest ebaseaduslikest turgudest, mida kuritegelikud organisatsioonid otsesemalt kontrollivad, soodustavad kanepiturgu sageli väiksemad, detsentraliseeritumad võrgustikud.

Kanepi järel on Soomes enim kasutatavad sünteetilised uimastid nagu amfetamiinid ja MDMA. Lääne-Euroopast pärit sünteetilisi uimasteid tuuakse sisse Eesti, Leedu, Rootsi ja Venemaa kaudu. Sünteetilist opioidi buprenorfiini (Subutex) on Soomes kasutatud alates 2000. aastate algusest, see on asendanud peaaegu täielikult heroiini. Uute, tavaliselt välismaalt veebist tellitavate psühhoaktiivsete ainete suurenenud kättesaadavus on üks esilekerkivaid trende Soome narkomaastikul. Enamasti impordivad sünteetilisi uimasteid organiseeritud kuritegevuse rühmitused, nagu mootorrattajõugud või välismaised organiseeritud kurjategijad.

Kuigi kokaiini konfiskeerimine ja tarbimine on ülemaailmsete standardite järgi väike, on kokaiini tarbimine Soomes viimastel aastakümnetel pidevalt kasvanud. Kokaiini toimetavad Soome Hollandist ja Belgiast organiseeritud kuritegevuse rühmitused, nagu moto- ja tänavajõugud. Soome impordib väga väikestes kogustes heroiini ja viimastel aastatel on heroiini konfiskeeritud väga vähe. Tõenäoliselt on see tingitud opioidiasendajate tarbimise suurenemisest.

Organiseeritud kuritegevus

Politsei andmetel tegutseb riigis umbes 90 organiseeritud kuritegelikku rühmitust, millest enamik on kodumaised, neis on kokku umbes 900–1000 liiget. Suurimad rühmitused on kuritegelikud võrgustikud ja maffialaadsed mootorrattaklubid. Kõige silmapaistvamad mootorratturite jõugud on Bandidos MC, Cannonball MC, Hells Angels ja United Brotherhood. Levinumad tegevused, millega need grupeeringud tegelevad, on narkokaubandus, rahapesu, prostitutsioon ning inimkaubandus ja salakaubavedu, aga vähesel määral ka väljapressimine.

Soomes tegutsevad välismaised kurjategijad on riikidevahelised organisatsioonid, kuhu on kaasatud kodanikke mitmest Ida-Euroopa ja Aafrika riigist, sealhulgas Albaaniast, Rumeeniast, Venemaalt ja Nigeeriast. Need grupid tegutsevad inimkaubanduse ja uimastite salakaubaveo kuritegelikul turul. Lisaks on Soomes esindatud ka välismaised mootorrattajõugud, näiteks Outlaws MC, Shark Riders MC, Satudarah MC ja No Surrender MC.

Inimesed

Rootsi inimkaubandusturg piiratud ulatuse ja mastaabiga. Siiski on esinenud sundprostitutsiooni juhtumeid ja Rootsi smugeldatud isikuid on ära kasutatud ebastandardsetes töötingimustes. Rootsis on seksuaalse ärakasutamise suhtes kõige haavatavamad naised Ida-Euroopast – peamiselt Rumeeniast, Ukrainast ja Venemaalt – ning Lääne-Aafrikast. Paljud neist on teadlikud, et hakkavad seksitööstuses töötama. Loomulikult eksitatakse neid tegelike tingimustega. Ka alaealised on langenud seksuaalse ärakasutamise eesmärgil kaubitsemise ohvriks ning on olnud sunnitud toime panema muid kuritegusid või tegelema kerjamisega.

Inimsmugeldamine on Rootsi poliitilisel maastikul oluline probleem. Rootsi on pagulaste ja varjupaigataotlejate jaoks väga eelistatud sihtkoht soodsa perekondade taasühendamise poliitika, integratsioonitoetuse ja helde heaoluühiskonna tõttu. Kui pagulasi ja migrante smugeldatakse Rootsi, siis pärast Euroopa pagulaskriisi haripunkti on selliste ebaseaduslike sisenemiste arv siiski vähenenud.

Kuid Rootsis elavad salakaubavedajad pakuvad jätkuvalt jutuainet inimsmugeldamise turul, mida sageli abistatakse viimastel aastakümnetel päritoluriigist. Võõrdiasporaade kasvav kohalolek Rootsis on põhjustanud ka inimsmugeldamise kaudu toimuva ahelrände suurenemise. Pettus on levinud ka inimsmugeldamises. Organiseeritud kuritegelikud rühmitused võivad esineda tööandjatena, hõlbustades töölubade väljastamist, mis võimaldavad inimesi salakaubana mööda maad ringi vedada.

Kaubandus

Relvakaubandus on aidanud kaasa vägivalla kasvule Rootsis ning kuritegelike rühmitustega seotud avalikud tulistamised on viimastel aastatel sagenenud. Tulirelvade konfiskeerimiste ja ebaseaduslike relvade omamise suurenemine viitab ebaseaduslikule relvakaubandusele, kuigi konfiskeerimiste arvu kasvus on oma osa ka piirivalveprogrammide suuremal rahastamisel. Rootsis kaubitsetavad relvad on pärit Lääne-Balkanilt ning jäänud ringlusesse peale 1990. aastate veriseid konflikte Jugoslaavias.

Relvakaubandus näib olevat siiski lahutamatu osa narkokaubandusest. Salakaubavedajad toimetavad Rootsi sõiduautodega ebaseaduslikke relvi, kuid konfiskeeritud on ka suuremaid saadetisi, mis on peidetud näiteks veoautodesse. Lisaks on viimastel aastatel kasvanud ka relvaosade ja modifitseeritud relvade veebimüük.

Narkootikumid

Kanep on Rootsis enim kasutatav narkootikum ning viimastel aastatel on sagenenud nii marihuaana kui ka hašiši konfiskeerimine. Ka kanepikasvatus on tõusuteel, kuid enamasti tuuakse uimasti sisse Mandri-Euroopast. Välismaised kurjategijad kontrollivad inimkaubanduse kanaleid ja riiki jõudes jagatakse toode väiksemateks partiideks ja müüakse väiksematele kodumaistele kontsernidele, et neid sedasi levitada.

Kuigi Rootsi heroiinikaubandus oli ajalooliselt suur probleem, on see viimastel aastatel märkimisväärselt vähenenud, peamiselt tänu heroiinikaubanduse vastasele võitlusele Rootsis. Et heroin on kadumas, teeb see teed Hiinast tulevatele sünteetilistele opioididele, sealhulgas fentanüülile.

Riigi sünteetiliste uimastite kaubandus laieneb kiiresti. Amfetamiinid on Rootsis liikuvuselt teine ​​ebaseaduslik narkootikum, kuid populaarne on ka Ecstasy/MDMA. Riigis on teatatud amfetamiini väikesemahulisest tootmisest, kuid sünteetilisi uimasteid veetakse enamasti salakaubana Hollandist ja Leedust. Kasvanud on ka lähtekemikaalidega kaubitsemine. Sarnaselt kanepiga kontrollivad kohalikud grupid inimkaubandust ja müüvad sünteetilisi uimasteid väiksematele kodumaistele rühmadele, kes tegelevad selle levitamisega.

Anaboolsete steroidide ja muude jõudlust tõstvate ravimite kasutamine on vähenenud, kuigi anaboolsete steroidide kuritarvitamine on kuritegelikes ringkondades väga levinud. Viimastel aastatel on suurenenud ka kokaiini kättesaadavus, kuigi kokaiini tarbimine on endiselt suhteliselt piiratud. Enamasti veetakse uimastit salakaubana Rootsis mööda maismaad või rongiga Oresundi silla kaudu, mis ühendab Kopenhaagenit Malmöga. Usutavasti on Rootsi sadamad samuti haavatavad kokaiini saadetiste suhtes.

Organiseeritud kuritegevus

Enamikes Rootsi organiseeritud kuritegelikes rühmitustes on domineerivaks jõuks välismaalased, peamiselt pärit Balkanilt ja Lähis-Idast. Nad on seotud relva- ja narkokaubandusega, samuti inimkaubanduse ja salakaubaveoga. Valdavalt Ida-Euroopas asuvad välismaised kuritegelikud rühmitused käivad Rootsis, et korraldada sissemurdmisi ning riigis tegutseb järjest enam romade organiseeritud kuritegelikke rühmitusi.

Rootsis asuvad kuritegelikud rühmitused toetuvad väliskoostööle, eriti rahvusvahelistel turgudel, nagu seda on narkokaubandus. Riigis tegutsevad ka maffialaadsed struktuurid. Motojõugud, kuigi mitte nii silmapaistvalt kui 1990ndatel, on endiselt osa Rootsi ebaseaduslikust majandusest. Viimasel ajal on riske siiski vähendatud ning hakatud keskenduma finantskuritegudele.

Riigi tuntuim maffiagrupeering on Süüria maffia, mis tegutseb Stockholmi lõunaosas. Rühma liikmeskond on üsna väike, kuni sadainimest, ning see on üles ehitatud perekondlikele sidemetele ja etno-religioossele identiteedile. Väiksemad tänavajõugud ja muud perekondlikud rühmitused mängivad ka tänapäeval Rootsi organiseeritud kuritegevuses keskset rolli. Need on halvasti organiseeritud ning neil puudub tugev hierarhia ja lojaalsus, kuid mõned neist on püüdnud luua tugevamat kuuluvus- ja identiteeditunnet. Nende rühmade põhifookus on uimastikaubandusel.

Inimesed

Norra on eelkõige inimkaubanduse sihtriik, ohvrid saabuvad peamiselt Taani ja Rootsi kaudu. Inimkaubanduse ohvrite arv on Norras alates 2007. aastast pidevalt kasvanud. Aruanded näitavad, et kurjategijad on tavaliselt kas norralased või jagavad ohvrite kodakondsust. Nad on osa halvasti organiseeritud kuritegevuse struktuurist, mis põhineb tavaliselt perekondlikul või etnilisel kuuluvusel ja millel on sidemed organiseeritud kuritegevusega välismaal.

Norra on inimsmugeldamise siht- ja transiitriik – ennekõike oma heaoluriigi maine tõttu. Nagu inimkaubanduse puhul, domineerivad sellel turul väikesed rühmad või sarnase rahvuse esindajad, kellel on sidemed välismaal. On suur tõenäosus, et kurjategijad kuritarvitavad üha enam tehnoloogilisi vahendeid oma identiteedi varjamiseks ja riskide vähendamiseks, võltsides, müües ja ostes veebis võltsdokumente. Ärakasutamine, näiteks sundabielu, samuti valeväited inimkaubanduse ohvriks langemise kohta, on mõned strateegiad, mida sealsed salakaubaveovõrgustikud kasutavad.

Kaubandus

Arvatakse, et Norra on relvakaubanduses nii lähte- kui ka sihtriik, kuna suur osa ringluses relvadest näib olevat pärit riigist seest. Norra ebaseaduslikku relvaturgu puudutav teave on aga enamasti piiratud. Riigi sõjavägi ja politsei on pälvinud kriitikat tulirelvade kasutuselt kõrvaldamise nõuetele mittevastavate protseduuride eest.

Riigis tegutsevaid motojõuke kahtlustatakse koostöös Balkani võrgustikega Norras ja Rootsis sõjaväerelvade röövimises. Samuti ilmneb, et peamised ebaseaduslike relvade käitlejad on erakollektsionäärid. Teine relvaallikas on tumeveeb, mis juhendab kliente, kuidas kodus tulirelvi kokku panna.

Narkootikumid

Kanep on Norras kõige sagedamini konfiskeeritud ebaseaduslik aine ning organiseeritud kuritegevus keskendub üha enam selle tootmisele ja levitamisele. Norra on peamiselt Hollandi, Saksamaa, Taani, Rootsi ja Poola kaudu toodud kanepi sihtriik.

Aruanded näitavad, et maffialaadsed rühmitused ja etnilised jõugud kontrollivad salakaubavedu Norrasse ja uimastite levitamist riigis. Vaatamata meditsiinilise marihuaana legaliseerimisele on kanep Norras organiseeritud kuritegevuse rühmitustele salakaubana jätkuvalt väga väärtuslik. Tõenäoliselt on Norra nii sünteetiliste uimastite lähte- kui ka sihtriik. Arvatakse, et amfetamiinid saabuvad Saksamaalt, Poolast ja Rootsist, kusjuures suurem osa MDMA-st veetakse Hollandist.

Maffialaadsed rühmitused hõivavad narkoturul märkimisväärse osa. Norra on eelkõige kokaiini sihtriik, uimasti jõuab Norrasse teiste Euroopa riikide kaudu, sageli Lõuna-Ameerika riikidest ja Hollandist. Kokaiini tarbimine ja import on Norras mõnevõrra suurenenud, kuna kuritegelikud võrgustikud vahetavad sünteetiliste uimastitega kauplemise kokaiini vastu välja.

Kuigi eeldatakse, et turgu kontrollivad suuremad jõugud, tegutsevad riigis ka paljud väiksemad ettevõtjad ja edasimüüjad. On teada, et salakaubavedajad ja rahvusvahelised osalejad teevad kohalike rühmitustega koostööd.

Organiseeritud kuritegevus

Enamiku organiseeritud kuritegevusega tegelevad Norras nõrgalt organiseeritud kuritegelikud võrgustikud, millest paljud on pikaajalised ja põlvkondadeülesed rühmitused. Motojõukudel on Norra ühiskonnale või riigile vähe mõju ning neil pole huvi domineerida riigi territooriumil ega poliitilisel areenil. Enamik rattarühmitusi on vanaks jäänud ja väsinud, kuid mõned liikmed on endiselt kriminaalselt aktiivsed.

Norra kurikuulsamad maffiagrupeeringud asuvad Oslos ja neil on sidemeid üle riigi. Grupid koosnevad kurjategijatest, kes tegelevad peamiselt narkokuritegude, vägivalla ja väljapressimisega. Kuna Norras on jõugud erinevates piirkondades, siis väidetavalt on nad üsna territoriaalsed ja kaitsvad. Enamasti ei levi organiseeritud kuritegevus Norras politsei, tolli ega poliitikute seas.

Inimesed

Taani on inimkaubanduse siht- ja transiidipunkt ning peamine ühenduslüli Mandri-Euroopa ja Skandinaavia vahel. Inimkaubandus toimub Taanis peamiselt tööjõu ärakasutamise ja seksiga kaubitsemise eesmärgil. Enamik inimkaubanduse ohvreid on välispäritolu, sealhulgas Nigeeriast, Rumeeniast, Taist, Ugandast, Brasiiliast, Ghanast ja Vietnamist. Viimastel aastatel on Filipiinidest saanud sunnitööohvrite suurim lähteriik. Inimkaubandust soodustavad kuritegevusvõrgustikud on tavaliselt pärit ohvri päritoluriigist.

Kurjategijad võivad tegutseda alltöövõtjatena, mõnikord pahaaimamatu kliendi jaoks. Kuna seksi müümine ja ostmine on Taanis seaduslik, tegutsevad seal bordellid ja need pakuvad kuritegelikelikele rühmitustele võimalust muuta oma ettevõte legaalseks.

Taanis domineerivad kuritegelikud rühmitused on enamasti rahvusvahelised ning sealne inimsmugeldamise siseturg on naabritega võrreldes oluliselt väiksem.

Kaubandus

Tulirelvi tuuakse Taani salakaubana, kas müügiks või transiidina, kuid mitte kasutamiseks. Kõige levinum relvade smugeldamise viis on Lääne-Balkanilt suurte veoautode või raskeveokitega. Arvatakse, et Taani ja Rootsi vaheline relvakaubandus on ulatuslik ja seda juhivad suures osas jõugud. Taanis tegutsevad kuritegelikud jõugud tavaliselt mitmel turul ja uimastismugeldajad on sageli samad, kes müüvad ka tulirelvi.

Narkootikumid

Taani on Norrasse suunduva kanepi siht- ja transiitriik. Kanepit toodetakse riigis piiratud koguses, peamiselt Christiania kogukonnas. Kanepikasvatus on Taanis kõige sagedamini teatatud uimastite tootmistegevus. Kuna kanepi nõudlus ületab koguse, mida siseriiklikult tarnida saab, siis pärineb suur kogus kanepit Põhja-Aafrikast, mis tuuakse salakaubana sisse Lõuna-Euroopa või meretee kaudu. Sünteetilised uimastid, nagu amfetamiinid ja MDMA – tuntud ka kui ecstasy ja molly – on Taanis kõige sagedamini kasutatavate uimastite hulgas teisel kohal.

Taani on heroiini sihtturg ning kraam tuleb enamasti Balkanimaade kaudu. Taani maffiagrupeeringud kontrollivad koostöös Albaania maffiaga märkimisväärset osa turust. Väiksematel organiseeritud rühmitustel ja üksikisikutel on perekondlikud sidemed Lõuna-Aasia või Balkani transiitriikides ning nemad tegelevad samuti heroiinikaubandusega.

Taani on kokaiini sihtriik ning selle narkootikumi tarbimine on alates 2013. aastast kasvanud, eriti noorte seas, kes tarvitavad seda peodroogina.

Organiseeritud kuritegevus

Taani politsei teatel tegutses riigis 2017. aastal 92 jõuku, millel oli 1314 liiget, sealhulgas ka mitmed mootorrattajõugud. Kui kuritegelike jõukude arv on viimase viie aastaga kasvanud, siis alates 2012. aastast on rühmituste liikmete koguarv vähenenud. Enamasti on jõugud seotud narkoturu, väljapressimise, majanduskuritegudega (pettused ja maksudest kõrvalehoidumine), samuti röövimine ning inim- ja relvakaubandus.

Peamine turg on ravimid. Suuremad ja organiseeritumad motojõugud kaubitsevad narkootikumidega, väiksemad tänavajõugud müüvad neid või suhtlevad potentsiaalsete ostjatega. Jõugud nõuavad kaupluste ja ettevõtete omanikelt katust ning on seotud ebaseadusliku relvakaubandusega.

Taani kuritegelikud võrgustikud on tavaliselt omavahel seotud välismaiste sõprade või sugulaste kaudu. Need võrgustikud tegelevad kõige sagedamini vase ja väärismetallide varguste, inimkaubanduse, inimsmugeldamise, narko- ja relvakaubandusega. Enamasti on selle turu toimimiseks vaja ühendusi välismaal, kuid see on Taanis hõlpsasti saavutatav, kuna on oluline ümberlaadimispunkt Põhjamaadesse.

Taani organiseeritud jõukude ja avaliku sektori vaheline seotus on madal. Organiseeritud kuritegevus ei mõjuta üldjuhul politseid, tolli ega poliitikuid ega ole eriti vägivaldne.

Inimesed

Islandi kauge asukoht muudab selle inimkaubanduse jaoks atraktiivseks sihtkohaks ja seda tüüpi kuritegevuse kasvav aktiivsus tekitab riigis muret. Politsei aruanded näitavad, et majanduskasv on toonud kaasa prostitutsiooni ja sellega seotud inimkaubanduse kasvu. Ka sunnitöö on levinud.

Inimkaubandust, eriti seksuaalse ekspluateerimise ja prostitutsiooni eesmärgil, on seostatud vägivallale kalduvate kuritegelike rühmitustega. Rumeenia ja Albaania päritolu rühmitused mängivad inimkaubanduses olulist rolli ning kahtlustatakse, et on isikuid, kes kolisidki Islandile ainsa eesmärgiga sellele tegevusele kaasa aidata.

Island on varjupaika või tööd taotlevate isikute salakaubaveo sihtriik. Andmed viitavad sellele, et inimsmugeldamine on seotud suurema inimkaubandusega, sest juhtumid näitavad, et mõned rändajad maksavad oma reisi eest, nõustudes ebaausate töötavade või seksuaalse ärakasutamisega. Andmed salakaubaveovõrgustike kohta on siiski napid, kuid selles on kahtlustatud Albaania rühmitust, mis viitab välistegevusele salakaubaveo turul.

Kaubandus

Kuigi relvade omamine on rangelt reguleeritud, on riigis saadaval registreerimata tulirelvi. Siiski pole või on väga vähe tõendeid aktiivsest relvakaubandusturust Islandil.

Narkootikumid

Islandi heroiiniturg on väidetavalt olematu, peamiselt seetõttu, et teised opioidid, nagu fentanüül ja opioidipõhised retseptiravimid, on heroiini turult välja tõrjunud. Siiski tuleb ette väikeseid, juhuslikke heroiinikonfiskeerimisi. Narkootikumide, eriti kokaiini tootmine, müük ja turustamine on organiseeritud kuritegevusele kõige tulutoovam. Saareriik on enamasti sihtturg, Lõuna-Ameerikast pärit kokaiin tuleb Islandile Euroopa kaudu.

Kanepi kasutamine on Islandil laialt levinud ja turg on märkimisväärne. Islandilt kanepi ekspordist märke ei ole, import moodustab vaid väikese osa turust. Riik on ka sünteetiliste uimastite siht- ja lähteriik.

Reykjavík on üks Euroopa suuremaid amfetamiinitootjaid. Sünteetilisi uimasteid imporditakse peamiselt Keflaviki rahvusvahelise lennujaama ja Seyðisfjörðuri sadama kaudu, kuigi õhutranspordiga saadetised on väiksemad kui meresaadetised. Ametlikud aruanded näitavad välismaiste rühmituste domineerimist sünteetiliste uimastite turul, sealhulgas amfetamiini tootmisel, kuigi on ka kodumaiseid tegijaid.

Organiseeritud kuritegevus

Islandil tegutsevad peamiselt Kesk- ja Ida-Euroopa, eriti Poola, Leedu, Rumeenia ja Albaania rühmitused. Nad tegelevad peamiselt narko- ja inimkaubandusega ning väidetavalt on neil liikmeid, kes kolivad Islandile spetsiaalselt kuritegeliku tegevuse, sealjuures sissemurdmiste ja varguste korraldamiseks. Samuti on aktiivsed kodumaised kuritegelikud võrgustikud, mis on enamasti seotud uimastiturgudega. Politseiraportid näitavad, et selliste kuritegelike tegevustega tegelevate struktuuride arv on kasvanud, eriti uimastite, inimkaubanduse, sissemurdmiste ja küberkuritegevuse valdkonnas.