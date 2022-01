OTSEPILT ⟩ Peaminister Kaja Kallas vastab rahva küsimustele

«Hetkel on meil käimas kolm suurt kriisi: energia-, julgeoleku ja tervisekriis. Ma alustan julgeolekuga, sest selle kohta ei ole küsimusi,» rääkis Kallas.

Ta rõhutas, et olukord on tõsine, sest Venemaa on koondamas oma vägesid Ukraina ümber ning esitanud rea nõudmisi NATO-le ja liitlastele. «Me teeme kolme asja. Esiteks hoiame liitlastega ühtsust. Teiseks toetame Ukrainat igal võimalikul moel ja kolmandaks eraldame 380 miljonit eurot aastateks 2022-2025 kaitseolukorra parandamiseks. Et me oleksime valmis ja ei jääks hiljem kahetsema,» lausus Kallas.

Energiateemal rääkides ütles Kallas, et valitsus peab mõtlema ka järgmistele aastatele, sest see probleem võib tagasi tulla. «Fikseeritud hind näiteks aitab selle juures. Kui see hind on madalam, siis tasub fikseerida enda hinda, siis on talvekuudel muretum elu,» rääkis Kallas.

Peaministrilt küsiti ka, kui kindel ta on, et tulevad ka konkreetsed sanktsioonid Venemaa suhtes. «Seni on NATO ühtsus püsinud väga hästi. Aga me peame hoidma ühtsust ja selle nimel ka tööd tegema,» vastas Kallas.

Kallasel tuli kommenteerida ka Inglismaal maskikandmise nõude lõpetamist. «Eestit ja Inglismaad ei saa võrrelda. Me jälgime, mis toimub välismaal. Inglismaa on kolm nädalat ees omikrontüve lainega,» rääkis Kallas.