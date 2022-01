Tallinna vanglas karistust kandvatele Antonile ja Nikolaile (täisnimed toimetusele teada – toim) saabusid paar aastat tagasi lihtkirjad. Nagu ikka, avasid valvurid ümbrikud adressaatide ees, ja samas selgus, et nende sisu vajab täiendavat uurimist. «Kui Antonile saadetud kirja tema nähes avasin, märkasin kohe, et üks paber on imelik: oleks nagu märjaks saanud ja siis kuivatatud,» kirjutas üks valvuritest asjakohases teates.