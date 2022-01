Polegi nii lihtne: Saksamaa range joon ei lase Eestil osa relvastust Ukrainale loovutada

Otsus on osa riigi kauaaegsest poliitikast, millega ei soovita eksportida relvastust konfliktipiirkondadesse. Saksa valitsuse kõneisiku sõnul on see hoiak olnud alati sama, olenemata sellest, kas relvastus tuleks Saksamaalt või läbi kolmandate riikide. «Praegu ei ole võimalik siiski hinnata, milline on lõplik otsus,» jäi kõneisik ebalevaks.