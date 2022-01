Täna on viimane päev täita rahvaloenduse e-küsimustik​

Loendusel on seni kõige aktiivsemad vastajad olnud Harjumaalt ja Tartu linnast, kus e-ankeedi oli reedese seisuga täitnud ligi 47 protsenti vähemalt 15-aastastest elanikest. Ida-Virumaal oli vastamismäär aga 20 protsenti.

Statistikaameti rahvaloenduse projektijuht Liina Osila pidas oluliseks meelde tuletada, et kuna ankeet koosneb paljuski enesehinnangulistest küsimustest, oodatakse kõiki vastama iseenda eest. «Eriti oluline on seda teada neil, kelle aadress on sattunud rahvaloenduse juhuvalimisse – kui saite postkasti paberkutse, siis vastama peavad kõik sellel aadressil elavad inimesed. Näiteks ei saa sinu elukaaslane sinu eest vastata, vaid vastuseid ootame ikka sinult endalt,» rääkis Osila.

Projektijuht lisas, et loendusandmete esitamine internetis ei ole keeruline ega võta pea üldse aega. «Küsimustikku saavad täita kõik vähemalt 15-aastased inimesed, kelle püsielukoht on Eestis, sealhulgas need, kes ajutiselt välisriigis viibivad,» sõnas ta. Ankeedile on Osila teatel lisatud ka juhendid ning abi saab küsida ka klienditoe telefonil 625 9300.

Rahvaloenduse e-küsimustikku on oodatud täitma küll kõik Eesti elanikud, aga kohustuslik on see enam kui 61 000 valimisse sattunud inimesele. «Nende vastused soovime kindlasti kätte saada ja veel täna saab oma vastused anda veebis. Seejärel jätkub rahvaloendus väiksemas mahus ka veebruaris, mil küsitlejad võtavad ühendust kõigi nendega, kes sattusid juhuvalimisse, kuid ankeeti mingil põhjusel veebis ei täitnud,» ütles Osila.

Inimesed, kes valimisse ei kuulu, kuid kes on e-küsimustikule vastanud, on loenduse tulemuste mõttes samuti olulise panuse andnud ja ka nende vastused lähevad arvesse. «Suurema osa andmetest kogume sel loendusel küll erinevatest registritest, kuid mida rohkem on meil küsimustikule vastajaid, seda põhjalikumad ja kvaliteetsemad tulemused rahvastiku kohta saame,» selgitas Osila.