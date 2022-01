Kuigi eestimaalasi paistab õnnistavat palgaralli, ei ole seda ületav hinnatõus toidukorvile loodetavat mõju avaldanud. Kriitikud väidavad, et 2017. aasta tulumaksureformi mõju on nüüdses erakorralises majanduskeskkonnas ilmsem kui kunagi varem.

Juba kaks aastat on Eesti elu kõri pigistanud tervisekriis. Üheksa kuu jooksul teist korda väed Ukraina piirile koondanud Venemaa on viinud nii Eesti kui kogu Euroopa julgeolekukriisi. Nüüd on meil ka energiakriis – tõsi, Venemaa gaasitarnete manipulatsioonide tõttu on seegi osa hübriidrünnakutest ja julgeoleku­kriisist.