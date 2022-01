REPORTAAŽ ⟩ Ahastuses meeleavaldaja: poleks kunagi uskunud, et ühel päeval pean oma riigi valitsuse vastu protestima

«90ndatel olen olnud siin väljakul ja kandnud kaitseväe paraadil Eesti Vabariigi lippu. Sellist asja, et nüüd tuleb oma riigi valitsuse vastu protestima tulla, ei oleks osanud ma kunagi uskuda,» sõnab 60-aastane Verdon, hoides käes loosungit, millel kutsub riigikogu üles diktatuuri lõpetama. Ta jätkab: «See teeb haiget, aga kui ma näen, kuhu see riik tüürib, siis olen siin kohusetundest, et omal moel kaasa aidata sellele, et terve mõistus saaks uuesti valitsema.» Mehe hinnangul ei ole praeguse koalitsiooni juures näha, et terve mõistus meie riiki juhiks ega ka seda, et valitsus oma rahvast hooliks. «Kõik see, mida näpuotsaga rahva jaoks tehakse, ei ole tegelikult rahvast hoolimine,» kritiseerib meeleavaldaja.