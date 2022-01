Eesti lühiuudised

Ratas: on aeg kasutusele võtta ka kiirtestid

Riigikogu ning Keskerakonna esimees Jüri Ratas (pildil) usub, et pikalt kestnud piirangutes tuleks luua eeldused kõigi inimeste osalemiseks töö- ja eraelus. «Keerulistel aegadel vajame ühtehoidmist. Ühelt poolt on see oluline ühiskonnale laiemalt, et keegi ei tunneks ennast kõrvalejäetuna. Teisalt mängib ühiskonna sidususe juures olulist rolli perekond ja seepärast on oluline, et kōik selle liikmed – olgu nad vaktsineeritud või mitte – saaksid koos aega veeta,» usub Ratas. Seetõttu peaks tema hinnangul võimaldama inimestele loomulikku igapäevast elu, kus näiteks perekond, kuhu kuulub nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata vanem, saaksid üheskoos minna lastega teatrisse või kohvikusse. Ratas lisas, et ehkki omikrontüvi levib kiirelt, tuleb otsuste tegemisel lähtuda haiglaravi vajadusest. «Praeguste numbrite põhjal oleme valmis kiirtestide kasutusele võtmiseks, et lubada kaitsepookimata inimestel osa võtta meelelahutusest, kultuurisündmustest ja spordiüritustest,» sõnas ta. PM