Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsleriks saab Hanna Vseviov

«Hanna Vseviov on sotsiaalvaldkonna tippekspert, kes laste ja perede osakonna juhina on andnud olulise panuse valdkonna arengusse nii siseriiklikult kui mujal, tuues Eesti erialases kogukonnas maailmakaardile ka rahvusvaheliselt,» ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (RE). «Olen Hannaga koos töötanud ning tean, et ta on tubli ja võimekas juht. Ühtlasi rõõmustan selle üle, et sotsiaalministeeriumis kasvavad ja arenevad tulevased tippjuhid, kellele riik toetuda saab.»

«On vähe poliitikavaldkondi, mis mõjutavad inimese elu ja heaolu niivõrd vahetult kui seda on sotsiaalvaldkond. Minu eesmärk on, et mure korral oleks riigi tugi inimesele võimalikult nähtamatu, mugav ja proaktiivne. Hiljutised kriisid näitavad ka, et sotsiaalsüsteem peab olema senisest paindlikum ja valmis kiirelt reageerima uutele vajadustele, ütles Hanna Vseviov. «Meditsiini ja tehnoloogiate areng ning nutikas andmete kasutamine võimaldab meil sotsiaalprobleeme tuvastada ja lahendada varasemast oluliselt kiiremini ja tulemuslikumalt. Minu soov on, et oleksime nende võimaluste kasutamisel julged.»