Linn asub Rail Balticu terminali rajamiseks maid ostma

«Tulevane ühisterminal koos sinna juurde kuuluva taristuga aitavad kaasa kogu Ülemiste piirkonna arengule, sidudes seda paremini ülejäänud linnaruumiga. Sealhulgas luuakse jalgsi ja rattaga liiklejatele mugavam ühendus Kesklinna, Majaka ja Ülemiste vahel,» sõnas abilinnapea Vladimir Svet. «Sõlmitava lepingu sisuks on eeskätt terminali rajamiseks vajaliku maa võimalikult kiire omandamine linna poolt, samuti raudteealuste tunnelite rajamine linna ja riigi koostöös. Koostöökokkuleppe laiemaks eesmärgiks on tagada ühisterminali ja seda ümbritseva ala valmimine juba 2026. aasta lõpuks. Ühtlasi jätkavad linn ja MKM läbirääkimisi, et leida viise täiendavate kergliiklustunnelite rajamiseks terminalist ida ja lääne poole.»

Kavandatav Rail Balticu Ülemiste reisiterminal on osa Rail Balticu projektist, mille edukaks elluviimiseks on tarvis detailplaneering kehtestada hiljemalt 31. maiks 2022. Linn on algatanud detailplaneeringu, kus nähakse ette terminali ühendamine linnaruumiga mitme tee kaudu. Kuna planeeritav trammitee, kergliiklusteed ja tänavad on osaliselt kavandatud erakinnistutele, tuleb need projekti elluviimiseks omandada linnale. Sõlmitava koostööleppe kohaselt toetab MKM linna rahaliste vahenditega, et juurdepääsuteede ja trammitee rajamiseks vajalike kinnisasjade omandamist kiirendada.