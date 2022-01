Eelmise nädala kolmapäeval teatas kaitseväe juhataja Martin Herem, et relvastatud konflikti puhkemine Venemaa ja Ukraina vahel on tõenäoline. Kuidas on olukord muutunud viimase kuue päeva jooksul? Kas pinged on leevenenud või hoopis kasvanud? Nendele küsimustele vastab kaitseminister Kalle Laanet.