Kersti Kaljulaidi meedianõunik läks Eesti 200-le appi

Eesti 200 juhatuse liige Margus Tsahkna kirjutas sotsiaalmeedias, et Eesti 200 meeskond saab täiendust. «Taaviga (Taavi Linnamäe – toim) seob sarnane maailmatunnetus ning suur kott ühiselt söödud soola ja tegu oma valdkonna professionaaliga, kellest on kindlasti suur abi Eestile positiivse muutuse toomisel,» kirjutas Tsahkna.

President Kersti Kaljulaidi nõunik Taavi Linnamäe ütles Postimehele, et otsustas Eesti 200 abistada seetõttu, et tal jagub energiat ja soovi Eestit paremaks teha. «See on koht, kus neid ideid jagub ja maailmatunnetus nendega on suures ühisosas,» rääkis Linnamäe. Kuna ta tunneb Eesti 200st mitmeid inimesi ning koos on juba pikemat aega arutletud maailmas toimuva üle, sündiski ühel hetkel otsus.