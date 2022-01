USA ja Euroopa kuulutasid Ukrainaga seoses ühtsust

Suurbritannia peaministri Johnsoni büroo kinnitas samuti, et «liidrid nõustusid rahvusvahelise ühtsuse tähtsuses Venemaa kasvava vaenulikkusega silmitsi seistes».

Saksamaa kantsler Scholz ütles, et nähtava deeskalatsiooni saavutamine on Venemaa ülesanne.

«Kõnelused on osa tihedatest konsultatsioonidest ja koordineerimisest meie Atlandi-üleste liitlaste ja partneritega vastuseks Vene sõjaväe koondamisele Ukraina piiridel,» teatas enne seda Valge Maja.

Biden püüab panna Euroopa liitlastega kokku ühtset vastust Venemaale. Kreml nõuab pingelanguse eest tagatist, et Ukrainat kunagi NATO-sse ei lubata, ja ka muid USA järeleandmisi.

USA teatas varem päeval, et on Ukraina vastasseisu tõttu pannud 8500 sõjaväelast «kõrgendatud valmisolekusse».

«On väga selge, et venelastel ei ole praegu kavatsust olukorda deeskaleerida,» ütles Pentagoni pressiesindaja John Kirby ajakirjanikele.

Enamikku kõnealustest vägedest kasutataks NATO kiirreageerimisjõudude tugevdamiseks, kui see vajalikuks osutub.

«See, mis siin käib, on kindlustunde lisamine meie NATO liitlastele. See saadab Putinile väga selge signaali, et võtame oma kohustusi NATO ees tõsiselt,» seletas Kirby.