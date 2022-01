Eesti kaotas korruptsioonitaju indeksis punkti

«Oleme seekord huvitavas olukorras, kus oleme näiliselt edetabelis tõusnud, kuid punkte on vähem. Seega on meie koht paranenud, sest teiste riikide tulemused on halvenenud, mis pole meie jaoks korruptsiooni tõrjumise võimekuse raames mingit pidi võit,» kommenteeris Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus.

Korruptsioonitaju indeksi 10 aasta tulemuste analüüsist selgub, et Eesti on üks 25 riigist, mis on statistiliselt olulisel määral punktisummat parandanud. «Alates 2012. aastast on Eesti punktisumma kasvanud 10 punkti võrra, mis on suur edusamm. Viimase viie aasta jooksul on meie tulemus aga üpris sarnaseks jäänud,» selgitas Evestus tulemusi.