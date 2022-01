Hispaania peaminister uuris Kallaselt Ukraina toetamise kohta

«Ukraina ei ole üksi ja me peame toetama ukrainlasi kõikvõimalikel viisidel,» ütles peaminister. «Oluline on NATO idatiiva jätkuv tugevdamine – siin on liitlastel suur roll. Ootame hispaanlasi taas Ämarisse, aga teeme ka ise enam. Eraldame lähiaastatel täiendavalt 380 miljonit eurot meie julgeoleku tugevdamiseks – sellega saadame selge sõnumi, et võtame oma julgeolekut väga tõsiselt.»