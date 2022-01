JÄRELVAADATAV ⟩ Ratas rahva küsimustele vastates: kiirtestid peaksid ühiskonda tagasi tulema

Seekordne Facebooki otseülekanne toimus legendaarses värskelt renoveeritud Leelo kohvikus Salme Kultuurikeskuses. Vaatajatel oli võimalik otse-eetri ajal esitada Jüri Ratasele küsimusi.

Rääkides kiirtestide kasutusele võtmisest, märkis Ratas, et aeg on hakata ühiskonda avama. «Minu arvates peaksid kiirtestid tulema ühiskonda tagasi koheselt, et inimesed, kes ühel või teisel kombel ei ole vaktsineeritud, saaksid koos oma lähedastega tulla ühiskonnaellu tagasi,» sõnas riigikogu esimees.

Selle juures toonitas Ratas siiski vaktsineerimise olulisust koroonaviirusega võitlemisel. «See ei tähenda seda, et ma kuidagi ütleks, et ärge vaktsineerige. Loomulikult vaktsineerimine ja tõhustusdoos on oluline, et haigust paremini põdeda, kui see tuleb,» selgitas möödunud aasta lõpul koroonaviiruse küüsi langenud Ratas.