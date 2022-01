Riigikogus läks randa ehitamise teemal mölluks

«Looduskaitseseadusse on sattunud igasugust jama,» hindas üks eelnõu algatajatest, Heiki Kranich (RE) eelnõu tutvustades ja rõhutas, et selle peamine eesmärk on anda randa ehitamise asjus otsustus ja vastutus kohalikele omavalitsustele.