Kolmapäeval püsib teedel libeduse oht

Varahommikul on riigi põhi- ja tugimaanteed erinevad: Põhja- ja Lõuna-Eestis on teedel laialdaselt härmatist ning jäiseid teelõike, Kesk- ja Lääne-Eestis on teed paiguti soolaniisked või kuivad. Temperatuur on miinuspoolel. Idapoolsemates maakondades piirab kohati nähtavust udu ja püsib libeduse oht.