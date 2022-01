OTSEPILT ⟩ Riigikogus jätkub randa ehitamise arutelu

Eelnõu otsustas esimesele lugemisele saata riigikogu keskkonnakomisjon, poolt hääletanud komisjoni liikmetest kolm on ise seaduseelnõu algatanud: Andres Metsoja (Isamaa), Heiki Kranich (RE) ja Peeter Ernits (EKRE). Neljas eelnõu algataja, Erki Savisaar (KE) tõusis pärast algatamist keskkonnaministriks.

Keskkonnaministeerium avaldas toetust eelnõu peaideele, et rannaäärse ehituskeeluvööndi vähendamisel peaks vastutuse selle suurendamisel võtma kohalikud omavalitsused. Hiiumaa ja Saaremaa vallavanem on selle vastu, põhjendades vastuseisu võimaliku survestamisega kinnisvaraettevõtjate poolt, millele on riikliku toeta keeruline vastu seista.