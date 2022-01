Liimets: just ulatuslik vaktsineerimine on aidanud meil veelgi enam piiranguid leevendada

Välisminister Eva-Maria Liimets (KE) kirjutas sotsiaalmeediasse, et arutelu vaktsiinisertifikaatide ja testitulemuste tasakaalu üle meie ühiskonnaelus osalemiseks on jätkuvalt vajalik. Kuigi eile rääkis Keskerakonna esimees Jüri Ratas, et Covid-19 digitõendi aeg on möödas, siis välisminister tõi aga välja, kuidas vaid koroonavaktsiin on Euroopa Liitu aidanud.