Minister Aas: ka kaugküte vajaks konkreetset meedet

Et kaugküttele praegu kindlat toetusmeedet ei ole, on probleem, nentis majandus- ja taristuminister Taavi Aas (Keskerakond) eile riigikogu infotunnis. Ministri sõnutsi palus ta, et majandus‑ ja kommunikatsiooniministeeriumis tehtaks võimalikud arvutused. Seejärel võiks selguda, millise rahakuluga peab võimaliku meetme puhul arvestama. Aas möönis ka, et ei saa sugugi kindel olla, kui kiiresti kriis läbi saab või kuhu hinnad võivad veel liikuda.