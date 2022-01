Põhja-Korea tulistas välja arvatava raketi

Tegemist on ilmselt Pyongyangi tänavu juba kuuenda raketikatsetusega.

Sel aastal on Pyongyang viinud karmidest rahvusvahelistest sanktsioonidest hoolimata läbi rea relvakatsetusi, muu hulgas hüperhelikiirusega rakettidega.

Washington kehtestas seepeale uued sanktsioonid, millele Pyongyang vastas möödunud nädalal vihjega, et võib loobuda aastaid kehtinud moratooriumist tuuma- ja kaugmaarakettide katsetamisele.

«Teatud Põhja-Korea katsete eesmärk on arendada uusi võimekusi. Teised katsetused on mõeldud selleks, et demonstreerida Põhja-Korea raketivägede valmisolekut ja mitmekülgsust,» lisas Easley.