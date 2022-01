OTSEPILT ⟩ Keskerakonna arutelu: inimeste õiguste piiramine kriisi tingimustes

Koosolekust võtab osa ka õiguskantsleri nõunik Martin Kadai. Muu hulgas tuleb juttu kiirtestide kasutusele võtmisest ja koroonapasside nõude kaotamisest alaealistele.

Martin Kadai rääkis, et haiguse diagnoosimiseks on väga palju muid võimalusi. «Selles kriisis on põhjendamatult, ma saan tervishoiupoliitikast aru, aga antikehade tõendite olulisus ja tähendus on kuidagi välistatud. Need ei ole halvad tõendid ja selle meetodi järgi saab tõendada inimese korduvvaktsineerimist,» selgitas Kadai. «Teatud maani on aktsepteeritav see (poliitika - toim.),» lisas ta.

Tema sõnul ei pääse kriisireguleerijad debatist - kus on miski soovitus ja miski kohustus. «Aga kui me kehtestame kohustuse, siis see tähendab seda, et kohustust tuleb täita ja sellega kaasnevad igasugused mõjud. Kui täna kiirtestide kasutamist soovituslikult vaadata, siis loomulikult see võiks olla laialdane,» rääkis Kadai.

Keskerakonna fraktsiooni esimehe Jaanus Karilaidi sõnul on olukord Covid-19 viiruse tingimustes muutunud ja ühiskond ootab valitsuselt otsustavat tegutsemist piirangute leevendamisel. «Keskerakond on seisukohal, et praegu kehtivad piirangud ei ole piisavalt tõhusad ning ühiskonna avamiseks ja majanduse elavdamiseks tuleb kiiremini edasi liikuda,» lausus Jaanus Karilaid.