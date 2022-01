VIDEO ⟩ Eesti ja Läti politseinikud nabisid kinni Leedust pärit autovarga

«Menetlus on alles algstaadiumis, mistõttu on veel vara öelda, kas mees tegutses üksinda või kellegagi koos. Varasem kogemus on siiski näidanud, et selliseid piiriüleseid kuritegusid pannakse üldiselt toime grupis. Kriminaalmenetluse käigus selgitame täpsemaid asjaolusid,» ütleb uurija.

Zolotarjova lisas, et autovargad tegutsevad peamiselt öösiti. «Kui inimesed märkavad enda naabruskonnas ebaharilikku tegevust, näiteks aeglaselt liikuvaid sõidukeid, kahtlaselt käituvaid võõraid inimesi, siis palume sellest koheselt teavitada politseid, et seda infot kontrollida. Lisaks märkamisele või naabrivalvele, saavad inimesed oma võtmevaba käivitussüsteemiga autosid kaitsta, soetades spetsiaalsed kotid, mis raskendavad võtme signaali võimendamist. Samuti võib võtmed asetada kinnisesse metallkarpi.»

Uurija lisas, et oma kodukohta saab turvalisemaks muuta ka kaameratega, mis on esmane heidutusvahend varastele. «Kui kuritegu on toimunud, siis kvaliteetne kaamerapilt võib politseid aidata varga tabamisel. Lisaks kaamerale soovitan hoida elanikel, kelle elukohtades on aiad, need lukustatuna,» ütles uurija.