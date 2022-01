FOTOD ⟩ «Meie kohustus on seista vastu katsetele õigustada inimsusevastaseid kuritegusid»: president Karis avas holokaustiohvrite mälestusmärgi

President Karis rõhutas, kui oluline on mäletamine. «Peame mõistma ja meeles hoidma, et totalitaarsed ja imperiaalsed ahvatlused ei too kunagi midagi muud peale kannatuste, hirmu ja leina. Me ei tohi lasta ennast uinutada nende poolt pakutavatel lihtsatel või justkui «õigustatud» soovidel. Sest meie senine kurb kogemus on meile õpetanud, kui tähtis on vabadus ja vabade inimeste demokraatlikud valikud,» lisas riigipea.