FOTOD ⟩ Minister Kersna: meie kohus on noortele holokaustist rääkida

«Praegustele noortele võivad need aastakümnete tagused sündmused tunduda kauged, seetõttu on täiskasvanute kohus kooliõpilastele holokaustist rääkida ja selgitada, mis viis sellise kuriteoni. Teadlikkus sellisest koledustest aitab säilitada kollektiivset mälu selleks, et need enam kunagi ei korduks,» sõnas Kersna ministeeriumi pressiesindaja teatel.