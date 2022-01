Soome-ugri ohvrinimekirjade seeria seitsmenda väljaande «NSV Liidu riikliku terrori soome-ugri ohvrinimekiri. Eestlased» väljaandmist toetanud Eesti Mälu Instituudi (EMI) vanemteadur Meelis Saueauk ütles, et Venemaa eestlaste ohvrinimekiri avaldatakse peamiselt selleks, et pereliikmetele või sugulastele võib see olla ainus teave tema lähedase kohta. «Aga see on ka sõnum: me ei unusta,» lausus Saueauk.