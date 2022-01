Ametnikud võtsid hoolimatult mustamäelaselt koera ära

Tallinna linnavalitsuse ametiabitaotluse korras ja koostöös politsei- ja piirivalveametiga ning linna sotsiaaltöötaja kaasabil, võeti ära ühe loomapidaja koer, teatas põllumajandus- ja toiduameti (PTA) pressiesindaja. Loomaomaniku kohta on esitatud aastate jooksul palju kaebuseid, seal hulgas ka ümbrerkaudsete elanike poolt.

«Amet kontrollis koerapidamise tingimusi viimati eelmisel aastal ning andis piisavalt aega olukorra parandamiseks, mida ei toimunud ning loomaomanik hoidus ametiga suhtlusest,» sõnas Kukk. «On kahetsusväärne, et kui juhiti tähelepanu koera vajadustega arvestamisele, ähvardas omanik korduvalt looma tappa. Seetõttu tuli teha raske otsus, arvestades reaalset ohtu koera elule ja tervisele.»

Looma äravõtmise puhul on tegemist äärmusliku meetmega, mida amet rakendab alles siis, kui muud meetmed looma heaolu tagamiseks pole andnud tulemusi. Ka sel korra anti loomapidajale võimalus olukorda parandada, kuid see meede ei olnud tulemuslik. Loomakaitseseadus seab kindlad reeglid, mis peavad tagama loomade kaitse inimese tegevuse või tegevusetuse eest. Nendest lähtudes ning arvestades, et looma jätmine senisesse asukohta ohustab tema tervist või elu, tuli ametil käituda vastavalt.