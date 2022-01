VIDEO ⟩ Kohus vahistas Männiku aastavahetuse löömingu ühe osalise

«Politsei on sündmustele järgnenud nädalate jooksul teinud palju menetlustoiminguid, mille käigus on selgunud konfliktis osalejate roll. Tänaseks on teada, et 1. jaanuari õhtul toimunud intsident oli jätk sama päeva varahommikul toimunud füüsilisele konfliktile,» rääkis Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares.