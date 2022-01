Politsei otsib Tallinnas kodust lahkunud 16-aastast Olgat

Tüdruku lapsevanem andis politseile teada, et nägi tütart viimati 22. jaanuaril ja viimane kontakt temaga oli 27. jaanuaril, pärast seda on tema telefon välja lülitatud.

Politsei on suhelnud tüdruku sõbrannadega ja püüdnud ka positsioneerida Olga asukohta, mis on seni olnud tulemusteta. Lähedaste sõnul on neiu ka varasemalt kodust ära olnud, kuid mitte üle ühe päeva. Hetkel puudub teadmine, kus täpsemalt ja kellega Olga viibida võiks.

Neiu on umbes 170 cm pikkune, tal on musta värvi pikad juuksed ning otsad on värvitud punaseks. Tal on ninaneet ja käel on suur tiigri tätoveering. Olgal võib seljas olla musta värvi jope ja sinist värvi teksad. Ta võib liikuda Kopli, Kesklinna või Lasnamäe piirkonnas.