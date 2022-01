Vilepuhujate kaitsel: Euroopa Komisjon algatas Eesti suhtes rikkumismenetluse

Justiitsministeerium on ette valmistanud rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu, mis kaitseb tööandja kasutatavate survemeetmete eest inimest, kes on teavitanud seaduses ette nähtud korras talle tööalase tegevusega teatavaks saanud rikkumisest, kui tal oli alust arvata, et rikkumine toimus. See omakorda aitab ettevõtetel ja asutustel tagada ohutu ja turvalise keskkonna, rikkumised võimalikult kiiresti kõrvaldada ning sellega vältida rikkumiste avalikuks tulekuga kaasnevat mainekahju.